Olası BRICS üyeliği Türkiye için nasıl bir alternatif olacak?
Ankara
Aralarında Rusya, Çin ve Hindistan’ın da bulunduğu, önde gelen gelişmekte olan ekonomilerden oluşan BRICS, küresel ekonomi ve enerjideki rolünü ve önemini artırmaya devam ediyor. Peki, son dönemde stratejik adımlar atan Türkiye, BRICS’e katılırsa neler olacak? Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.