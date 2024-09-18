Dolar
34.08
Euro
37.98
Altın
2,576.76
ETH/USDT
2,301.00
BTC/USDT
59,830.00
BIST 100
9,782.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Kulübü ve divan kurulunun eski başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeki cenaze töreni sonrası açıklamalarda bulunuyor
logo
Podcast

Olası BRICS üyeliği Türkiye için nasıl bir alternatif olacak?

Tuba Memiş  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Olası BRICS üyeliği Türkiye için nasıl bir alternatif olacak?

Ankara

Aralarında Rusya, Çin ve Hindistan’ın da bulunduğu, önde gelen gelişmekte olan ekonomilerden oluşan BRICS, küresel ekonomi ve enerjideki rolünü ve önemini artırmaya devam ediyor. Peki, son dönemde stratejik adımlar atan Türkiye, BRICS’e katılırsa neler olacak? Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da hafif ticari araç ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Palamut avında bu sezon bolluk yaşanıyor
Avustralyalı tanık O'Sullivan, İsrail askerlerinin Ayşenur Ezgi Eygi'yi katlettiği anları anlattı
THY'nin İstanbul-Londra seferi öncesi uçakta zorluk çıkaran yolcu tutuklandı
TCG ALEMDAR, DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatında denizaltı kurtarma eğitimleri icra etti

Benzer haberler

Türkiye Çevre Ajansı, kara, deniz ve hava kirliliğini önlemek için hangi çalışmaları yapıyor?

Türkiye Çevre Ajansı, kara, deniz ve hava kirliliğini önlemek için hangi çalışmaları yapıyor?

Olası BRICS üyeliği Türkiye için nasıl bir alternatif olacak?

7. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde Gazze teması nasıl işlenecek?

Türkiye, tarımsal üretim ve gıda arz güvenliğinde hangi adımları attı? Tarım dosyası 1. Bölüm

Türkiye, tarımsal üretim ve gıda arz güvenliğinde hangi adımları attı? Tarım dosyası 1. Bölüm
Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem, Orta Doğu jeopolitiğini nasıl etkileyecek?

Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem, Orta Doğu jeopolitiğini nasıl etkileyecek?
Sosyal medyada “influencer”ler eli ile toplumsal değerler nasıl yozlaştırılıyor?

Sosyal medyada “influencer”ler eli ile toplumsal değerler nasıl yozlaştırılıyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet