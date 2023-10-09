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Lionel Messi

Portre, dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan ve 7 kez Ballon d’or ödülüne layık görülen Arjantinli futbolcu Lionel Andrés Messi Cuccittini‘nin başarılarla dolu hayat hikayesini ele aldı.

Halil İbrahim Ciğer  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
Lionel Messi Print

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