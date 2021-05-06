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Liderler zirvesi iklim adaletsizliğini gözler önüne serdi

ABD'nin ev sahipliğinde 22-23 Nisan’da yapılan İklim Zirvesi, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin önlenmesi konusunda mücadele kararlılığına işaret etse de liderlerin verdikleri taahhütler ne gerçekçi ne de kısa vadede gerçekleşebilir görünüyor.

06.05.2021
Liderler zirvesi iklim adaletsizliğini gözler önüne serdi

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