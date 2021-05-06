Liderler zirvesi iklim adaletsizliğini gözler önüne serdi
ABD'nin ev sahipliğinde 22-23 Nisan’da yapılan İklim Zirvesi, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin önlenmesi konusunda mücadele kararlılığına işaret etse de liderlerin verdikleri taahhütler ne gerçekçi ne de kısa vadede gerçekleşebilir görünüyor.
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