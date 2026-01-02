Dolar
Kubbetü’s Sahra ne zaman, nasıl inşa edildi?

Betül Sümeyye Us  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Kubbetü’s Sahra ne zaman, nasıl inşa edildi?

İstanbul
Kudüs’ün surlarla çevrili Eski Şehri’ne yükselen Kubbetü’s Sahra, İslam mimarisinin de bilinen ilk kubbeli eseri. Kubbetü’s Sahra’nın dinler tarihindeki yerini ve mimari özelliklerini, AA Kitap’ın yayımladığı Oleg Grabar’ın Kubbetü’s Sahre eserinin çevirmeni Salim Korkmaz ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
