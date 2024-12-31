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Küresel enerji geçişinde Türkiye'nin konumu neden önemli?

Betül Sümeyye Us  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Küresel enerji geçişinde Türkiye'nin konumu neden önemli?

Ankara
Bölgesel savaşlar, küresel enerji koridorlarını nasıl şekillendiriyor? Yeni Suriye, enerji dengelerini nasıl değiştirecek? Türkiye'nin küresel enerji geçişindeki rolünü, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan ile konuştuk.
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