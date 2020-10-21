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İsrail siyasetindeki yükselen güçler: Eymen Avde ve Birleşik Liste

İsrail vatandaşı Filistinlilerin ağırlıkta olduğu dört büyük siyasi partinin ittifakından oluşan ve iki devletli çözümün en büyük destekçisi olan Birleşik Liste, 2015 yılından itibaren İsrail muhalefetinde yükselen bir pozisyona sahip.

Halil İbrahim Ciğer   | 21.10.2020
İsrail siyasetindeki yükselen güçler: Eymen Avde ve Birleşik Liste

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