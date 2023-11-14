İngiltere’deki kabine değişikliğinin sebebi Filistin’e destek gösterileri mi?
Ankara
Filistin’e destek yürüyüşlerine katılanları ırkçılıkla suçlayan ve İslamofobiyle suçlanan İçişleri Bakanı Suella Braverman, dün aniden görevden alındı. Dışişleri Bakanı James Cleverly, Braverman’ın yerini alırken, Cleverly’nin yerine eski Başbakan David Cameron getirildi. Anadolu Ajansı Londra Muhabiri Gürhan Kartal ile İngiltere’deki gelişmeleri konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.