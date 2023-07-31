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İkinci Rusya-Afrika Zirvesi’nden çıkan önemli sonuçlar neler?

7-28 Temmuz’da St. Petersburg’da düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu’nun ikinci zirvesine 54 Afrika ülkesinden 50’si katıldı. Zirveden hangi sonuçlar çıktı? Detayları, SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
İkinci Rusya-Afrika Zirvesi’nden çıkan önemli sonuçlar neler?

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