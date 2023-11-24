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Görme engelli öğretmenin azmi, öğrencilerini de motive ediyor

Kendisi gibi görme engelli öğrencilere sosyal bilgiler dersi veren Şengül Aydın ile engelli bir öğretmen olmanın hem zor hem keyif veren yanlarını konuştuk.

Ümmühan Atak  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Görme engelli öğretmenin azmi, öğrencilerini de motive ediyor

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