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Gazze’de yaşananlar, İsrail’in iç siyasetini nasıl etkiliyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Gazze’de yaşananlar, İsrail’in iç siyasetini nasıl etkiliyor?

İsrail’deki koalisyon hükümeti ve Başbakan Netanyahu’nun iktidarını koruma çabalarının Gazze Şeridi’nde devam eden saldırıları nasıl etkilediğini, Anadolu Ajansı Kudüs Muhabiri Mücahit Aydemir ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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