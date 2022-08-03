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Futbolda Avrupa kupalarında Türk takımlarının tur şansları ne?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu. Takımların durumunu ve tur şanslarını Anadolu Ajansı Spor Muhabiri Emrah Oktay’la konuştuk.

Sefa Şengül   | 03.08.2022
Futbolda Avrupa kupalarında Türk takımlarının tur şansları ne?

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