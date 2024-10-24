Fransa’da “savunma fuarı” krizi ile başlayan İsrail geriliminde son durum ne?
Ankara
Fransa medyası Paris’te Kasım’da yapılacak savunma fuarına İsrailli firmalara izin verilmeyeceğini yazdı. Haberler üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı hukuki ve diplomatik girişime hazırlandıklarını açıklamıştı. Ancak Macron hükümeti İsrail’i boykot etmediklerini belirterek haberleri yalanladı. Yine de İsrail firmalarına küçük çaplı bir kısıtlama getirildiği görüldü. AA’dan Esra Taşkın, Paris’ten aktarıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.