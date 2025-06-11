Lübnan’da BM Barış Gücü’nün varlığı devam edecek mi?
İstanbul
İsrail medyasının iddiasına göre ABD ve İsrail arasında varılan anlaşma ile Lübnan’ın güneyinde bulunan BM Geçici Barış Gücü’nün varlığına son verilecek. Lübnan’ın güneyinde İsrail saldırıları devam ederken UNIFIL’in görev süresi uzayabilir mi? Fransa ve diğer Avrupalı ülkeler nasıl adım atacak? Detayları İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tuba Yıldız ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.