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Lübnan’da BM Barış Gücü’nün varlığı devam edecek mi?

Betül Sümeyye Us  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Lübnan’da BM Barış Gücü’nün varlığı devam edecek mi?

İstanbul

İsrail medyasının iddiasına göre ABD ve İsrail arasında varılan anlaşma ile Lübnan’ın güneyinde bulunan BM Geçici Barış Gücü’nün varlığına son verilecek. Lübnan’ın güneyinde İsrail saldırıları devam ederken UNIFIL’in görev süresi uzayabilir mi?  Fransa ve diğer Avrupalı ülkeler nasıl adım atacak? Detayları İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tuba Yıldız ile konuştuk. 

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