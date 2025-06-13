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KAAN ihracatı Türkiye’nin savunma sanayisinde hangi eşiği aştığını gösteriyor?

Tuba Memiş  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
KAAN ihracatı Türkiye’nin savunma sanayisinde hangi eşiği aştığını gösteriyor?

Ankara
Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı KAAN, Endonezya’ya 48 adetlik büyük bir ihracatla dünyaya açıldı. Bu tarihi satışın, savunma sanayisinde ulaşılan teknolojik olgunluk, üretim gücü ve sürdürülebilirlik açısından ne anlama geldiğini Anadolu Ajansı Savunma ve Teknoloji Haberleri Müdürü Göksel Yıldırım ile konuştuk.

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