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ChatGPT gibi yapay zeka sistemleri hangi mesleklerin sonunu getirecek?

Sefa Şengül   | 01.02.2023
ChatGPT gibi yapay zeka sistemleri hangi mesleklerin sonunu getirecek?

Yapay zeka sistemleri her geçen gün daha da verimli hale geliyor. Son dönemin popüler uygulaması ChatGPT ise bu verimliliğin en son örneklerinden biri oldu. Birçok kişi mesleklerine yardımcı olaması için uygulamayı kullanmaya başladı. Cezeri’nin Odası’nda bu hafta ChatGPT gibi yapay zeka sistemlerinin hangi meslekleri derinlemesine etkileyeceğini konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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