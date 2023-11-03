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Biden yönetimi İsrail'e karşı tavrını nasıl değiştirdi?

Serra Karaçam  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Biden yönetimi İsrail'e karşı tavrını nasıl değiştirdi?

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