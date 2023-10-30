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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
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Alışverişte ürün boykotları ne kadar etkili?

İsrail-Filistin çatışmasıyla yeniden gündeme gelen ‘boykot’ kavramını ve etkili oluşuyla tarihe geçen boykotları Yazar İsmail Kılıçarslan ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Alışverişte ürün boykotları ne kadar etkili?

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