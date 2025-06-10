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ABD'nin Los Angeles kentindeki göçmen protestoları neden bu kadar şiddetli boyuta ulaştı?

Tuba Memiş  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
ABD'nin Los Angeles kentindeki göçmen protestoları neden bu kadar şiddetli boyuta ulaştı?

Ankara

ABD'nin Los Angeles kentindeki göçmen gözaltılarıyla başlayan eylemler, Trump’ın 2 bin Ulusal Muhafız gönderme kararıyla tırmandı. Bir Bakışta’da federal ve eyalet yönetimi arasındaki restleşmeyi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav’la ile konuştuk.

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