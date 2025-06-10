ABD'nin Los Angeles kentindeki göçmen protestoları neden bu kadar şiddetli boyuta ulaştı?
Ankara
ABD'nin Los Angeles kentindeki göçmen gözaltılarıyla başlayan eylemler, Trump’ın 2 bin Ulusal Muhafız gönderme kararıyla tırmandı. Bir Bakışta’da federal ve eyalet yönetimi arasındaki restleşmeyi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav’la ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.