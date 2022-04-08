ABD’de ramazan

Ankara
Vaşington Raporu’nda bu hafta ABD’de ramazanın ilk haftasına bakıyoruz. Times Meydanı’nda yaklaşık 1500 kişiyle iftar ve teravih. ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken’ın ramazan mesajları. 23 Nisan için Diyanet Center’da etkinlik.
T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak ABD Vaşington Bölgesi Din Görevlisi olarak Diyanet Center of America’da görev yapan Birsen Kapıcıoğlu ve Diyanet Center of America Danışma Kurulu Üyesi Kevser Özer ile salgın önlemleri ardından bu yıl ramazanı konuştuk.