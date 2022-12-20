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‘Birbirine Karışmayan İki Deniz’ İsmet Özel ve Sezai Karakoç

Edebiyatçı Kamil Yeşil, Şule Yayınları’ndan çıkan son kitabı Birbirine Karışmayan İki Deniz’in hikayesini anlattı. Yeşil bu kitabında, şair Sezai Karakoç ve İsmet Özel’e dair yaşanan tartışmalara ve kendi anılarına yer veriyor.

20.12.2022
‘Birbirine Karışmayan İki Deniz’ İsmet Özel ve Sezai Karakoç

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