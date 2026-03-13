Dolar
44.19
Euro
50.73
Altın
5,095.86
ETH/USDT
2,132.60
BTC/USDT
72,504.00
BIST 100
13,001.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Edirne Selimiye Cami’nde cuma hutbesi irat ediyor. Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo

Fotoğraf
Yaren Leylek bu kez eşiyle görüntülendi

Yaren Leylek bu kez eşiyle görüntülendi

13.03.2026

Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle tanınan Yaren Leylek, bu kez Nazlı adlı eşiyle birlikte görüntülendi. Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde yaşayan Adem Yılmaz’ın evinin bahçesinde vakit geçiren Yaren Leylek ve eşi, güzel görüntüler oluşturdu. (Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı)

Yaren Leylek bu kez eşiyle görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Yaren Leylek bu kez eşiyle görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Yaren Leylek bu kez eşiyle görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Yaren Leylek bu kez eşiyle görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Yaren Leylek bu kez eşiyle görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Yaren Leylek bu kez eşiyle görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Yaren Leylek bu kez eşiyle görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Yaren Leylek bu kez eşiyle görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Yaren Leylek bu kez eşiyle görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Yaren Leylek bu kez eşiyle görüntülendi
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Öne çıkanlar

instagram_banner

Türkiye’den, dünyadan, havadan, karadan, hayatın tam merkezinden en güçlü kareler Instagram hesabımızda. Takip edin.

En Yeniler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet