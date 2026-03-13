Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle tanınan Yaren Leylek, bu kez Nazlı adlı eşiyle birlikte görüntülendi. Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde yaşayan Adem Yılmaz’ın evinin bahçesinde vakit geçiren Yaren Leylek ve eşi, güzel görüntüler oluşturdu. (Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı)
