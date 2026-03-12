Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı, göçmen kuşların uğrak noktalarından biri haline geldi.
Türkiye’nin önemli göç rotalarından biri olan sulak alan, Mart ayının ilk günlerinden itibaren martı, sakarmeke ve balıkçıl gibi çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Asi Nehri’nin Akdeniz ile buluştuğu bölgede yer alan bölge, göç yolundaki kuşlar için kritik bir durak noktası olarak öne çıkıyor.
300’den fazla kuş türünün gözlemlendiği Milleyha Sulak Alanı, doğaseverler ve kuş gözlemcileri için önemli alanlar arasında yer alıyor. (Meriç Aktar - Anadolu Ajansı)