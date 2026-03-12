Dolar
44.11
Euro
51.11
Altın
5,180.36
ETH/USDT
2,070.80
BTC/USDT
70,501.00
BIST 100
13,283.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo

Fotoğraf
Milleyha Sulak Alanı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor

Milleyha Sulak Alanı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor

12.03.2026

Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı, göçmen kuşların uğrak noktalarından biri haline geldi.

Milleyha Sulak Alanı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Meriç Aktar

​ Türkiye’nin önemli göç rotalarından biri olan sulak alan, Mart ayının ilk günlerinden itibaren martı, sakarmeke ve balıkçıl gibi çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Milleyha Sulak Alanı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Meriç Aktar

​Asi Nehri’nin Akdeniz ile buluştuğu bölgede yer alan bölge, göç yolundaki kuşlar için kritik bir durak noktası olarak öne çıkıyor.

Milleyha Sulak Alanı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Meriç Aktar

​300’den fazla kuş türünün gözlemlendiği Milleyha Sulak Alanı, doğaseverler ve kuş gözlemcileri için önemli alanlar arasında yer alıyor. (Meriç Aktar - Anadolu Ajansı)

Milleyha Sulak Alanı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Meriç Aktar

Milleyha Sulak Alanı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Meriç Aktar

Milleyha Sulak Alanı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Meriç Aktar

Milleyha Sulak Alanı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Meriç Aktar

Milleyha Sulak Alanı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Meriç Aktar

Milleyha Sulak Alanı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Meriç Aktar

Milleyha Sulak Alanı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Meriç Aktar

Milleyha Sulak Alanı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Meriç Aktar

Öne çıkanlar

instagram_banner

Türkiye’den, dünyadan, havadan, karadan, hayatın tam merkezinden en güçlü kareler Instagram hesabımızda. Takip edin.

En Yeniler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet