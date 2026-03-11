Dolar
Fotoğraf
Van'da kar kristallerinin farklı şekilleri objektife yansıtıldı

Van'da kar kristallerinin farklı şekilleri objektife yansıtıldı

11.03.2026

​Van'da etkili olan kar yağışının ardından kenti beyaza bürüyen birbirinden farklı kar kristalleri, makro objektif kullanılarak fotoğraflandı.

Fotoğraf: Özkan Bilgin

Fotoğraf: Özkan Bilgin

Fotoğraf: Özkan Bilgin

Fotoğraf: Özkan Bilgin

Fotoğraf: Özkan Bilgin

Fotoğraf: Özkan Bilgin

Fotoğraf: Özkan Bilgin

Fotoğraf: Özkan Bilgin

Fotoğraf: Özkan Bilgin

