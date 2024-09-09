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Spor, Paris 2024

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 74 madalya kazandı

Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkeler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 22'si altın olmak üzere toplamda 74 madalya elde etti.

Erkan Tiryaki  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 74 madalya kazandı

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'te sona eren oyunlarda, Türk Devletleri Teşkilatına bağlı 5 ülke Türkiye, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın sporcuları madalya mücadelesi verdi.

Oyunlara Türkiye 94, Özbekistan 64, Kazakistan 44, Azerbaycan 18 ve Kırgızistan 4 sporcuyla katıldı.

Bu 5 ülke 22 altın, 24 gümüş ve 28 bronz olmak üzere toplamda 74 madalya kazandı.

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında en başarılı Özbekistan oldu. Özbek sporcular, 10 altın, 9 gümüş, 7 bronz madalyayla 26 madalya alarak oyunları 13'üncü sırada bitirdi.

Türkiye, 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya olmak üzere 28 madalyayla 23'üncü oldu. Azerbaycan 4 altın, 2 gümüş, 5 bronz madalyayla oyunları 28'inci, Kazakistan ise 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz madalyayla 39'uncu sırada tamamladı.

Kırgızistan adına yarışan 4 sporcu ise madalya alamadı.

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