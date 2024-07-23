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Spor, Paris 2024

Paris 2024 Olimpiyatları'nda futbol ve ragbi maçları yarın başlıyor

Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk müsabakalar yarın başlayacak. Futbol ve Ragbi maçları, açılış seremonisinden önce start alacak.

Bozhan Memiş  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Paris 2024 Olimpiyatları'nda futbol ve ragbi maçları yarın başlıyor

Paris

Paris'te düzenlenecek olimpiyat oyunlarında 26 Temmuz'daki açılış seremonisi öncesinde ilk maçlar futbolda oynanacak.

Saint-Etienne'de bulunan Geoffroy-Guichard Stadı'ndaki Arjantin-Fas, Paris'te yer alan Parc des Princes'deki Özbekistan-İspanya müsabakaları oyunlardaki ilk karşılaşmalar olacak. İki karşılaşma TSİ 16.00'da başlayacak.

Yedili Ragbi oyunlarında müsabakalar Stade de France'de oynanacak. İlk maç TSİ 16.30'da Avustralya ile Samoa arasında yapılacak.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda bugün gerçekleştirilecek futbol ve ragbi maçlarının programları şu şekilde:

Futbol:

16.00 Arjantin-Fas (Geoffroy-Guichard)

16.00 Özbekistan-İspanya (Parc des Princes)

18.00 Gine-Yeni Zelanda (Nice)

18.00 Mısır-Dominik Cumhuriyeti (La Beaujoire)

20.00 Irak-Ukrayna (Lyon)

20.00 Japonya-Paraguay (Bordeaux)

22.00 Fransa-ABD (Marsilya)

22.00 Mali-İsrail (Parc des Princes)

Yedili Ragbi:

16.30 Avustralya-Samoa (Stade de France)

17.00 Arjantin-Kenya (Stade de France)

17.30 Fransa-ABD (Stade de France)

18.00 Fiji-Uruguay (Stade de France)

18.30 İrlanda Cumhuriyeti-Güney Afrika (Stade de France)

19.00 Yeni Zelanda-Japonya (Stade de France)

20.00 Avustralya-Kenya (Stade de France)

20.30 Arjantin-Samoa (Stade de France)

21.00 Fransa-Uruguay (Stade de France)

21.30 Fiji-ABD (Stade de France)

22.00 İrlanda Cumhuriyeti-Japonya (Stade de France)

22.30 Yeni Zelanda-Güney Afrika (Stade de France)

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