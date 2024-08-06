Dolar
33.40
Euro
36.54
Altın
2,405.08
ETH/USDT
2,520.00
BTC/USDT
55,910.00
BIST 100
10,108.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Tecrübe Paylaşımı Programı'nda konuşuyor Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürüyor
logo
Spor, Paris 2024

Olimpiyat Oyunları'nda onuncu günün sonunda Çin yeniden liderliğe yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda onuncu günün sonunda 21 altın, 18 gümüş ve 14 bronz madalya kazanan Çin, ülkeler sıralamasında bir günlük aranın ardından yeniden liderliğe yükseldi.

Bozhan Memiş  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Olimpiyat Oyunları'nda onuncu günün sonunda Çin yeniden liderliğe yükseldi

Paris

Paris'te gerçekleştirilen oyunların onuncu gününde 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Çin, ABD'yi geçerek zirveye kuruldu.

Günü 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan ABD, toplamda 78 madalya elde ederken, Çin'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Kano slalomda zirveye çıkarak 13. altın madalyasını kazanan Avustralya, 12 altın madalyalı Fransa'yı geçerek üçüncü basamağa çıktı.

12 altın 16 gümüş ve 18 bronzla 46 madalya kazanan ev sahibi Fransa ise dördüncü sırada.

Oyunlarda on gün sonunda 73 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta da gümüş madalya alarak listede Kosova'yla birlikte 52. sırada bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziray ve diğer banliyö hatlarında çalıştırılacak tren setlerine yönelik düzenleme yapıldı
TÜBİTAK, Deniz Harp Oyunu Simülasyonu için teknoloji transferi yapacak
TÜBİTAK 38 personel istihdam edecek
Türkiye ve dünya gündemi
"Çember 20" operasyonlarında aranan 4 bin 517 kişi yakalandı

Benzer haberler

Olimpiyat Oyunları'nda onuncu günün sonunda Çin yeniden liderliğe yükseldi

Olimpiyat Oyunları'nda onuncu günün sonunda Çin yeniden liderliğe yükseldi

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu repesajda mücadele edecek

Paris'te mücadele eden okçuluk ve atıcılık milli takımları yurda döndü

Cezayirli boksör Khelif karşısında ringden çekilen İtalyan Carini, rakibinden özür diledi

Cezayirli boksör Khelif karşısında ringden çekilen İtalyan Carini, rakibinden özür diledi
Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kilo son 16 turunda ABD'li Amit Elor'a kaybetti

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kilo son 16 turunda ABD'li Amit Elor'a kaybetti
Güreş grekoromen stilde milli sporcu Enes Başar, çeyrek finale çıkamadı

Güreş grekoromen stilde milli sporcu Enes Başar, çeyrek finale çıkamadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet