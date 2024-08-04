Milli sporcu Sena Can Olimpiyat Oyunları'na veda etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşı kadınlar skeet kategorisinde elemeler ve finaller yapıldı.
Paris
PARİS (AA) - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşı kadınlar skeet kategorisinde elemeler ve finaller yapıldı.
Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda elemelerde mücadele eden milli sporcu Sena Can, finallere yükselemedi.
Şilili sporcu Francisca Crovetto Chadid altın madalyanın sahibi olurken, Büyük Britanyalı Amber Jo Rutter gümüş, ABD'li Austen Jewell Smith ise bronz madalya kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.