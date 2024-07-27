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Spor, Paris 2024

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Paris'ten üzgün ayrılıyor

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Luca Curatoli'ye 15-10 mağlup olduğu maçın ardından "Çok çalışmıştık ama maalesef ilk maçta kaybetmek üzdü." ifadelerini kullandı.

Bozhan Memiş  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Milli eskrimci Enver Yıldırım, Paris'ten üzgün ayrılıyor Fotoğraf: Aytaç Ünal / AA

Paris

Paris 2024 Olimpiyatları Oyunları'nın ilk gününde kılıç kategorisinde son 32 turunda İtalyan rakibi Luca Curatoli'ye kaybederek elenen Enver Yıldırım, müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın zor geçtiğini ifade eden Yıldırım, "Ufak hatalar yaptık ama bu hatalar pahalıya mal oldu. Çok çalışmıştık ancak maalesef ilk maçta kaybetmek üzdü. Gönül isterdi ki ay-yıldıza daha yakışır şekilde yarışalım ama maalesef olmadı." dedi.

Müsabakanın bir bölümde rakibine üstünlük kurarak aradaki farkı kapatan Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eskrimde üst üste birkaç sayı alabiliyorsunuz. Rakibi daha çaresiz bırakabiliyorsunuz. Bir ara yakaladım rakibi ama o üstünlüğü devam ettiremedim. Ufak tefek hatalar oldu. Yolculuk bitmedi, daha çok uzun yolumuz var. İnşallah daha çok çalışıp ay-yıldıza yakışır şekilde mücadele edeceğiz."

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