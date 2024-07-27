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Eskrimde milli sporcu Enver Yıldırım, İtalyan Luca Curatoli'ye kaybetti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde milli eskrimci Enver Yıldırım, son 16 turuna kalamadı.

Bozhan Memiş  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Eskrimde milli sporcu Enver Yıldırım, İtalyan Luca Curatoli'ye kaybetti

PARİS

Grand Palais'te yapılan eskrim kılıç müsabakalarında Enver Yıldırım, son 32 turunda İtalyalı Luca Curatoli'yle karşı karşıya geldi.

Rakibine 15-10 kaybeden Enver Yıldırım, son 16 turuna yükselemedi.

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