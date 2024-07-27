Eskrimde milli sporcu Enver Yıldırım, İtalyan Luca Curatoli'ye kaybetti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde milli eskrimci Enver Yıldırım, son 16 turuna kalamadı.
PARİS
Grand Palais'te yapılan eskrim kılıç müsabakalarında Enver Yıldırım, son 32 turunda İtalyalı Luca Curatoli'yle karşı karşıya geldi.
🇹🇷🤺 Eskrim erkekler kılıçta milli sporcu Enver Yıldırım, son 32 tablosunda İtalyan Curatoli'ye 15-10 mağlup olarak oyunlara veda etti.pic.twitter.com/yQYHNseugb— AA SPOR (@aa_spor) July 27, 2024
Rakibine 15-10 kaybeden Enver Yıldırım, son 16 turuna yükselemedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.