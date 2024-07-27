Judoda Salih Yıldız Paris 2024'ü beşinci tamamladı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde mücadele eden milli judocu Salih Yıldız, bronz madalya maçını kaybederek organizasyonu beşinci tamamladı.
Paris
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında Salih Yıldız, erkekler 60 kilo son 16 turunda Jamaikalı Ashley McKenzie, çeyrek finalde de Gürcistanlı Giorgi Sardalashvili'yi mağlup etti.
Yarı finalde ev sahibi ülkeden Fransız Luka Mkheidze'ye yenilerek finali kaçıran Salih Yıldız, bronz madalya maçı için Japon Ryuju Nagayama ile karşılaştı.
Milli sporcu, Nagayama'ya mağlup olarak olimpiyatları beşinci sırada bitirdi.
Altın madalya Smetov'un
Müsabakaların finalinde Kazak sporcu Yeldos Smetov, Fransız Luka Mkheidze ile karşı karşıya geldi.
Rakibi karşısında son bölümdeki üstün oyunuyla galip gelen Kazak sporcu, ülkesine judodaki ilk altın madalyayı kazandırdı.
Bu kategoride İspanyol Francisco Garrigos ile Japon Ryuju Nagayama, bronz madalyanın sahibi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.