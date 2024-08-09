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Spor, Paris 2024

Boksta erkekler 51 kiloda Özbekistanlı Hasanboy Dusmatov altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks erkekler 51 kiloda altın madalya sahibini buldu.

Bozhan Memiş  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Boksta erkekler 51 kiloda Özbekistanlı Hasanboy Dusmatov altın madalya kazandı

Paris

Roland-Garros'ta gerçekleştirilen müsabakalarda Fransız Billal Bennama ile Özbekistanlı Hasanboy Dusmatov karşı karşıya geldi.

İlk raundu 3-2 kazanan Hasanboy Dusmatov, ikinci rauntta da rakibine 4-1'lik üstünlük kurdu.

Son raundu 4-1 kazanan Dusmatov, toplamda 5-0'lık skor üstünlüğüyle altın madalyanın sahibi oldu.

Fransız boksör Billal Bennama ise gümüş madalya elde etti.

Yarı final maçlarında Billal Bennama'ya kaybeden Dominik Cumhuriyetli Yunior Alcantara Reyes ve Hasanboy Dusmatov'a yenilen Yeşin Burun Adaları'ndan David Pina bronz madalya kazandı.

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