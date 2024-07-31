Artistik cimnastik kadınlar takım kategorisinde ABD şampiyon oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik kadınlar takım kategorisinde ABD, altın madalya kazandı.
France
Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da yapılan artistik cimnastik takım finallerinde 8 ülke yarıştı.
Dört farklı alette serilerini sunan ülkelerden ABD, 171.296 puanla altın madalyaya ulaştı.
İtalya 165.494 puanla ikincilik, Brezilya da 164.497 puanla üçüncülük kürsüsüne çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.