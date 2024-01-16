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Kurumsal Haberler

Zonguldak'ta maden işçilerinin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Dünyanın sultanları" oldu

Zonguldak'ta maden işçileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gökhan Yılmaz  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Zonguldak'ta maden işçilerinin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Dünyanın sultanları" oldu Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

"Kara elmas" olarak bilinen kömürü yeryüzüne çıkaran ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarında birçok kişinin hayatını kurtaran Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında çalışan işçiler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Çevre-Yaşam"da Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" adlı fotoğrafına oy veren madenciler, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" başlıklı karesini seçti.

Maden işçileri, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Madenciler", "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Ali Jadallah'ın "Çaba" adlı eserini oyladı.

"Anısı bizde çok büyük"

Fotoğrafları değerlendiren 17 yıllık madenci Sinan Durdu, tüm kategorilerdeki fotoğrafların etkileyici olduğunu ve takdiri hak ettiğini söyledi.

Çalışmalarından dolayı Anadolu Ajansı muhabirlerini kutlayan Durdu, "Bizi en çok etkileyen fotoğraf; içinde bizim de olduğumuz Adıyaman'da çekilen Esra Hacioğlu Karakaya kardeşimizin çektiği fotoğraf oldu. Anısı bizde çok büyük. Uzun ve yoğun çalışma sonucu Gülsüm kardeşimizi enkazdan çıkardığımızda çekilmişti." dedi.

Durdu, deprem ve Gazze'deki fotoğrafların kendilerini daha çok duygulandırdığını dile getirerek, muhabirlerin de madenciler gibi riskli mesleğe sahip olduğunu, doğal afetlerin yanı sıra savaş gibi durumlarda bu kareleri çektiklerini ve insanların muhabirler sayesinde bu fotoğrafları gördüklerini ifade etti.


Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

5 yıldır maden işçisi olarak çalışan Yücel Uğur da fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorlandıklarını anlatarak, içerisinde kendilerinin de olduğu "Madenciler" fotoğrafını tercih ettiklerini söyledi.

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