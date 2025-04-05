Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu: AA halkın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında öncü görev üstleniyor
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Zonguldak
Hacıbektaşoğlu, mesajında, köklü geçmişiyle milletin bağımsızlık mücadelesine tanıklık eden AA'nın, halkın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında öncü görev üstlendiğini belirtti.
AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Hacıbektaşoğlu, "Kurulduğu günden bu yana tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla basın tarihimize yön veren Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.