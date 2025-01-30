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Kurumsal Haberler

YÖK Başkanı Özvar'ın tercihi "Görkemli gece" fotoğrafı oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
YÖK Başkanı Özvar'ın tercihi "Görkemli gece" fotoğrafı oldu

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" başlıklı fotoğrafını seçen Özvar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Lokman İlhan'ın "Derin tehdit" fotoğrafından yana kullandı.

Özvar, "Haber" kategorisinde Belal Khaled'in "Bayram", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" ve "Spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Havada asılı" fotoğraflarına oy verdi.

Oylama sırasında birkaç dakika içinde birçok farklı duyguyu yaşadığını ve bu durumun fotoğrafların gücünden kaynaklandığını söyleyen Özvar, gerçekleştirdiği çalışma için AA'ya teşekkür etti.

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