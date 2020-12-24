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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ın tercihi 'Mucizenin adı Ayda'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fırat Taşdemir   | 24.12.2020
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ın tercihi 'Mucizenin adı Ayda' Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucizenin adı Ayda" isimli fotoğrafını oylayan Erbakan, Spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", Yaşam kategorisinde ise Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" fotoğrafını seçti.

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