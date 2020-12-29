Euro
9.04
Dolar
7.37
BIST 100
1,447.12
Altın
1,878.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Yazar şair Ali Ural'ın tercihi 'Kısıtlamalar sonrası ilk cuma' oldu

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Yazar şair Ali Ural, "yaşam" kategorisinde oyunu Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma" isimli fotoğrafı için kullandı.

Saadet Firdevs Aparı   | 29.12.2020
Yazar şair Ali Ural'ın tercihi 'Kısıtlamalar sonrası ilk cuma' oldu Fotoğraf: Mehmet Eser /AA

Istanbul

Yazar şair Ali Ural, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Ural, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri inceledi.

Ural, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalanları arama çalışmaları devam ederken, karlar altında kalan arkadaşının yeleğini alan bir askeri gösteren "Van'da çığ felaketi" fotoğrafına oy verdi.


Van'da çığ felaketi

Fotoğraf seçimiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Ural, "Bu acının fotoğrafı. Çehov'un 'Acı' diye bir hikayesi vardır. Oğlunu kaybeden bir arabacının acısını paylayamayışı yüzünden sonunda atının boynuna sarılıp onunla konuşmaya başlamasını anlatır. Yeryüzündeki bütün acılar bizim kalbimizin derinliklerine işler. Burada bir askerin bir arkadaşını kaybetmesi ve karlar altında olduğunu onun görüp, bir şey yapamaması gerçekten çok etkili bir şekilde yakalanmış. Burada bir derinlik var. Bu derinlik aynı zamanda acının derinliği." dedi.

"Yaşam" kategorisinde oyunu Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma" isimli fotoğrafı için kullanan Ural, "spor" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor" fotoğrafını tercih etti.


Kısıtlamalar sonrası ilk cuma

Ural, "yaşam" kategorisinde, renk ve estetiğin bu kadar ince bir şekilde bir araya geldiği bir fotoğrafı daha önce görmediği için bu fotoğrafı seçtiğini ifade ederken, "spor" kategorisindeki seçimini ise şu sözlerle anlattı:

"Savaş zamanlarında, abluka şartlarında dahi bir şekilde bir sığınma alanı olarak bedensel hareketlerle, sporla nefes alabiliyor. Bu fotoğrafı çeken muhabir aynı zamanda estetik bir güzellik de yakalamış. Ben ayaktaki adam ellerini ayırmış ya, orada 'v' harfini görüyorum, zafer işaretini 'victory'i (zafer). Tepedeki sıçrayan kişinin ayaklarında da onu görüyorum. İnşallah Gazze yeniden nefes alır."


Gazze sahilinde spor


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi
Almanya’da son 24 saatte 852 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti
AstraZeneca aşısına AB onayı yakında mümkün görünmüyor
İran'da son 24 saatte 132 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 11 bini geçti

Benzer haberler

AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında Bakan Kasapoğlu'nun tercihi 'Lastiklerden voleybol sahası'

AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında Bakan Kasapoğlu'nun tercihi 'Lastiklerden voleybol sahası'

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz seçimini 'Bebeklere siperlik'ten yana yaptı

Yazar şair Ali Ural'ın tercihi 'Kısıtlamalar sonrası ilk cuma' oldu

AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Seki' nin tercihi 'Haliç'te gökkuşağı'

AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Seki' nin tercihi 'Haliç'te gökkuşağı'
Oyuncu Kemal Başar'ın tercihi 'Bağdat’ta çatışma' oldu

Oyuncu Kemal Başar'ın tercihi 'Bağdat’ta çatışma' oldu
AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında Bayburt Valisi Epcim'in tercihi 'Lastiklerden voleybol sahası'

AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında Bayburt Valisi Epcim'in tercihi 'Lastiklerden voleybol sahası'