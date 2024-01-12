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Kurumsal Haberler

Yalova Valisi Hülya Kaya favori AA karelerini seçti

Yalova Valisi Hülya Kaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sıtkı Yıldız  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Yalova Valisi Hülya Kaya favori AA karelerini seçti

Yalova

Vali Kaya, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği 147 fotoğraf arasından tercihlerini yaptı.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Fabio Teixeira'nın "Şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı fotoğraflarına oy veren Kaya, "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz", "Gazze: Kanıt"ta ise Mostafa Alkharouf'un "Gece saldırısı" karelerini seçti.

Kaya, 2023 yılının Türkiye için çok acı bir yıl olduğunu ve çok büyük bir deprem yaşadığını hatırlatarak, "Çok sayıda insanımızı kaybettik. Dolayısıyla bu seneki kategorilerden birisinde de o vardı. O kategoride seçim yapmak çok zordu gerçekten. Bizi o günlere götürdü. Diğeri de çok zorlandığım Gazze'deki yaşadığımız dramı anlatan fotoğraflardı. Orada da çok zorlandığımı söylemek istiyorum. İnşallah biran önce biter ve bu iki kategoride seçim yapmak durumunda kalmayız." diye konuştu.

"Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" kategorilerinin ise seçimin kolay ve zevkli olduğunu anlatan Kaya, "Bence bu katılımın artırılması açısından çok güzel ve örnek bir proje. Fotoğraf çekmeyi millet olarak seviyoruz zaten. Her halde çekerken kendimizi buluyoruz. Dolayısıyla bu geleneğin devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

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