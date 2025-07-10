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Kastamonu için yüksek sıcaklık ve orman yangını uyarısı

Kastamonu Valiliği, il genelinde yüksek sıcaklık ve orman yangınlarıyla ilgili uyarıda bulundu.

Özgür Alantor  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Kastamonu için yüksek sıcaklık ve orman yangını uyarısı

Kastamonu

Valilikten yapılan açıklamada, Kastamonu genelinde hava sıcaklıklarının yüksek, nem oranının düşük seyretmesinin, yangın riskini büyük ölçüde artırdığı bildirildi.

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"Son üç günde tarım arazilerinde, tarım makinelerinden ve anız ateşinden kaynaklanan yangınlarda yaşanan artış dikkat çekmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir kez daha hatırlatmak istiyoruz: Muhtarlarımızın konu hakkında vatandaşlarımızı uyarmaları, biçerdöver, balya makinesi gibi tarım aletlerini kullanan vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve çalışma esnasında su tankeri veya yangın söndürme cihazı bulundurmaları, muhtarlarımızın, köylerdeki su tankerlerini çalışır halde ve dolu bir şekilde hazır tutmaları, açık alanlara izmarit atılmaması, ormanlık alanlara giriş yasaklarına uyulması, tüm köy ve mahallelerimizde anız veya bağ bahçe ile tarla temizliği amacıyla yahut başka bir nedenle ateş yakılmaması, düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanılmaması, yangınların yol açacağı can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi açısından büyük önem taşımaktadır."

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği belirtildi.

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