Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Gutierrez'in "Haber" kategorisinde favorisi "Ezilenler" oldu
Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Ankara
Gutierrez, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
"Haber" kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın "Ezilenler" isimli fotoğrafından yana yapan Gutierrez, bazı fotoğrafların savaşın dehşetini gerçekten yansıttığını belirtti. Bu fotoğraf karesini hem teknik hem içerik dolayısıyla tercih ettiğini kaydeden Gutierrez, bölgedeki insanların çaresizliğini oldukça iyi anlattığını belirterek, "Bu seneye damga vuran olaylardan biri Filistin. Bu fotoğraf sadece haberi değil, duyguları da bize iletiyor." dedi.
"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde şahane fotoğraflarla karşılaştığını kaydeden ve Hussain Ali'nin "Çamur deryası" karesini oylayan Gutierrez, dünyanın 2024'te çetin afetlerle karşılaştığına işaret ederek, seçtiği fotoğrafın sel felaketinin dramatik yönünü gösterdiğini söyledi.
"Spor" kategorisindeki oyunu ise Aytaç Ünal'ın "Havalı atlayış" isimli fotoğrafından yana kullanan Gutierrez, Kuzey Amerikalı jimnastikçi Simone Biles'ın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki anının, tarihi nitelik taşıdığına inandığını bildirdi.
"Günlük Hayat" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Hüzme" fotoğrafına oy veren Gutierrez, söz konusu kareyi, kompozisyon ve ışık detayları dahil teknik anlamda "mükemmel bir fotoğraf" olarak niteleyerek, zeytin ve halk arasındaki ilişkinin önemini vurguladı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışındaki fotoğraf faaliyetlerine yönelik teşekkürlerini ileten Gutierrez, "İyi göze sahip olmak için hem teknik altyapı hem de doğru anı, doğru yerde yakalayabilmek, birbiriyle bağlantılı bir süreç." dedi.
Venezuela Dışişleri Bakanlığı bünyesinde İletişim Genel Müdürü olarak görev yaptığını aktaran Gutierrez, "Güzel fotoğraf kendi başına bir hikaye anlatmalı, sadece haber değil, duyguları da iletmeli, toplumun gerçeklerine karşı doğru reaksiyona sebep olmalı." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.