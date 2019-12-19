Euro
6.60
Dolar
5.94
BIST 100
110,770.10
Altın
1,474.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'in oyu 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu'na

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", "Kırmızı sezon" ve "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.

Fırat Taşdemir   | 19.12.2019
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'in oyu 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu'na

Ankara

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.


"Yavuz"un Akdeniz'e yolculuğu

Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy veren Perinçek, yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri
Libya'daki kırılgan ittifaklar Türkiye'yi zorlayabilir
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit
'Afganistan Belgeleri': 48 yıl sonra yeni 'Pentagon Belgeleri' mi?
Kuala Lumpur Zirvesi ve İslam dünyasında yeni çözüm arayışları

Benzer haberler

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'in oyu 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu'na

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'in oyu 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu'na

Kıbrıs gazisi Bora 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü'yü tercih etti

Edin Visca'nın favorisi 'Millilerden asker selamı' oldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu'nu seçti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu'nu seçti
Karamollaoğlu'nun tercihi 'Gazze'de enkazlar arasında iftar' oldu

Karamollaoğlu'nun tercihi 'Gazze'de enkazlar arasında iftar' oldu
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya'nın tercihi 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar' oldu

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya'nın tercihi 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar' oldu