Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'in oyu 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu'na
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", "Kırmızı sezon" ve "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.
Ankara
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.
"Yavuz"un Akdeniz'e yolculuğu
Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy veren Perinçek, yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.
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