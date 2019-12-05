Euro
6.40
Dolar
5.77
BIST 100
108,460.80
Altın
1,474.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Van Valisi Bilmez 'Harran'da Yaşam'ı oyladı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özkan Bilgin   | 05.12.2019
Van Valisi Bilmez 'Harran'da Yaşam'ı oyladı

Van

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bilmez, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek AA Van Bölge Müdürü İbrahim Yakut'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafına oy veren Vali Bilmez, yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğrafını seçti.


Harran'da yaşam

AA'nın muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Bilmez, birbirinden güzel ve anlamlı olan fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirtti. Bilmez, "Her fotoğrafta emek var. Yarışmaya girmeye hak kazanan tüm foto muhabirlerini kutluyorum. Anadolu Ajansı ve tüm ekibini de hayatın her anını, birbirinden güzel ve özel görsellerle doğru ve tarafsız şekilde aktarmaya çalıştığı için tebrik ediyorum." dedi. 

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu

Benzer haberler

Van Valisi Bilmez 'Harran'da Yaşam'ı oyladı

Van Valisi Bilmez 'Harran'da Yaşam'ı oyladı

Vanlı öğrenciler balık ve sebzeyi bir arada yetiştirecek

Kırıkkale Valisi Sezer'in seçimi 'Harran'da yaşam' fotoğrafı oldu

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Amin'in tercihi 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' oldu

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Amin'in tercihi 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' oldu
Gemi kaptanları seferde AA'nın fotoğrafları için oy kullandı

Gemi kaptanları seferde AA'nın fotoğrafları için oy kullandı
Besteci Çetin Işıközlü'nün tercihi 'Kadınlar futbolu heyecanı' oldu

Besteci Çetin Işıközlü'nün tercihi 'Kadınlar futbolu heyecanı' oldu