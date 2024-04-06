Valiler, AA’nın 104. kuruluş yıldönümünü kutladı
Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla valiler mesaj yayımladı.
Ankara
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, mesajında, Milli Mücadele'nin sesi olarak kurulan AA'nın, Türkiye gündemini dünyaya, dünyanın gündemini de Türkiye'ye duyurduğunu belirtti.
Her şartta görev yapan AA çalışanlarına kolaylıklar dileyen Vali Karadeniz, "Anadolu Ajansının 104'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansı çalışanlarını kutlar, başarılarının devamını dilerim." ifadesini kullandı.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, mesajında, Anadolu Ajansının, istiklal ve istikbal mücadelesi veren aziz Türk milletinin sesini ve haklılığını bütün dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğunu ifade etti.
Ajansın 104 yıl önce olduğu gibi bugün de aziz milletin sesini dünyaya duyurmaya devam ettiğini belirten Aktaş, çağın gerektirdiği donanım ve teknolojiyle Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletin güvenini kazanmış müstesna kuruluşlardan olduğunu vurguladı.
Vali Aktaş, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan, ülkemizde ve yurt dışında yaygın ve başarılı haber ağıyla da hizmet veren Anadolu Ajansının 104'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlar, özveriyle çalışan her kademedeki çalışanlarına başarılarının devamını dilerim." ifadesini kullandı.
Çorum Valisi Zülkif Dağlı, mesajında, AA'nın yurt içi ve dışındaki örgütlenmesini geliştirerek görevini başarıyla yerine getirdiğini belirtti.
AA'nın kuruluşunun 104. yıl dönümünü tebrik eden Dağlı, şunları kaydetti:
"Milletimizin istiklal mücadelesini bütün dünyaya duyurmak için Gazi Mustafa Kemal tarafından kurulan Anadolu Ajansı, Milli Mücadele yıllarından bu yana halkımızı bilgilendirmekte, Türk milletinin sesini tüm dünyaya duyurmaktadır. Anadolu Ajansı kamuoyunun doğru, eksiksiz ve tarafsız bilgilendirilmesi ilkesinden taviz vermeden her dönemde güvenilir bir haber kaynağı olmuş, iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip etmiştir. Sorumlu ve ilkeli habercilik anlayışıyla milletimizin güvenini ve saygınlığını kazanan Anadolu Ajansının, sürekli gelişme bilinciyle milletimize hizmet etmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. Anadolu Ajansının daha nice gurur dolu yılları geride bırakacağına inanıyor, Ajans'ın 104. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, mesajında AA'nın, Milli Mücadele döneminde ülkenin sesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğunu belirtti.
AA'nın geçmişte olduğu gibi bugün de yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olma vazifesini devam ettirdiğini vurgulayan Soytürk, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansı yurt içinde ve dışında oluşturduğu geniş haber ağıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirmektedir. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan milli haber ajansımız Anadolu Ajansı, bundan sonra da halkımızın haber alma ihtiyacını en iyi şekilde karşılamaya devam edecektir. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılı nice yıllar diliyorum."
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