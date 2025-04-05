Uşak Valisi Aktaş: AA 105 yıldır Türkiye'nin gurur kaynağı olmaya devam ediyor
Uşak Valisi Naci Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
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Vali Aktaş, mesajında, AA'nın Milli Mücadele'de halkın sesini dünyaya duyurduğunu ve 105 yıldır Türkiye'nin gurur kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti.
AA'nın Türkiye tarihine, demokrasisine ve gelişimine tanıklık eden milli miras olduğunu vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:
"AA'nın, özellikle dijital dönüşümle küresel medya ekosisteminde ülkemizi başarıyla temsil etmesi hepimizi gururlandırmaktadır. Bu vesileyle AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutluyor, başta çalışanları olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ajansımızın, milletimizin hakikatinin sesi olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Anadolu Ajansının 105. yılı kutlu olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.