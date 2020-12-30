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Kurumsal Haberler

TV100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer 'Libya'da Barış Fırtınası Operasyonu'nu seçti

Alican Değer, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerrek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Kaan Bozdoğan   | 30.12.2020
TV100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer 'Libya'da Barış Fırtınası Operasyonu'nu seçti

İstanbul

TV100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Değer, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Amru Salahuddien'in "Libya'da Barış Fırtınası Operasyonu" başlıklı fotoğrafını tercih eden Değer, spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri", yaşam kategorisinde de Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma" adlı fotoğrafına oy verdi.


Libya'da Barış Fırtınası Operasyonu

Değer, yılın koronavirüsün gölgesinde geçtiğini, bu sebeple salgın temalı fotoğrafların öne çıktığını belirtti.

Salgın teması dışındaki birçok fotoğrafın duygusunun ülkeden ülkeye farklılık gösterebildiğine değinen Değer, yaşam kategorisindeki tercihine ilişkin, "Camide safların ne kadar sıkı olduğunu bildiğim için bu fotoğraf bana çarpıcı geldi, bir Amerikalıya öyle gelmeyebilir." dedi.


Statlarda koronavirüs önlemleri

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasını hem belge olarak nem de sanatsal açıdan kıymetli bulduğunu dile getiren Değer, "Bu gördüğümüz fotoğraflar iki anlamda da iyiler. Sadece olay değil, olayın içindeki sanatsal duyguyu da vermişler. Arkadaşlar çok başarılı, tebrik ediyorum. AA'nın bunu büyüterek devam ettirmesini diliyorum. Çünkü fotoğraf artık videoya yenildi gibi geliyor ama bana göre yenilmedi. İşim gereği ben burada gördüğüm fotoğrafların hepsinin videosunu biliyorum ama videolar aynı çarpıcılıkta değil. Dolayısıyla araya bir göz giriyor, o göz de çok başarılı." diye konuştu.


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