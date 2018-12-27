TÜSİAD Başkanı Bilecik'in tercihi 'Burseya Dağına Türk Bayrağı'

İSTANBUL

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy verdi.

Bilecik, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, “haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde “Yılın Fotoğrafları” için oy kullandı.

Haber kategorisinde Bilecik, seçimini Emin Sansar’ın “Burseya Dağına Türk Bayrağı” fotoğrafında yana kullandı.

Bilecik, yaşam kategorisinde de Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" fotoğrafı için oy kullandı.

Bilecik'in spor kategorisindeki tercihi ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" fotoğrafı oldu. x

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Muhabir: Abdulselam Durdak

