TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
İstanbul
Beşinci, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Beşinci, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" karesini seçti.
"Haber"de Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" karesini oylayan Beşinci,"Doğal Yaşam ve Çevre"de ise Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" fotoğrafına oy verdi.
Beşinci, "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" karesini oyladı.
"Beşinci, Spor"da ise tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafından yana kullandı.
Her yıl AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldığını belirten Beşinci, "5 farklı kategoride biz de oyumuzu kullandık. Alanında çok güzel fotoğraflar vardı. Tabii biz kendi açımızdan değerlendirirken, fotoğrafın güzelliği sanatçısına aittir. Onları tebrik, takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Fotoğrafları oylarken işin fikri ve düşünce boyutu ile kendisinde oluşturduğu etkiyi değerlendirdiğini vurgulayan Beşinci, "Özellikle 'Haber' kategorisinde Galata Köprüsü'nün üstünden çekilmiş Filistin bayrağının görüntüsünü çok beğendim. Dünyada da çok ciddi şekilde yayılmıştı. Türkiye'de özellikle Filistin lehine yapılan eylemlerin, oraya olan katkısını çok yakından bilen birisi olarak buna katkı sağlayan herkese, bu vesileyle teşekkür etmek istedim. O fotoğrafı oylayarak Filistin halkının daha fazla sesi olduğumuzu düşündüm." dedi.
Beşinci, "Spor" kategorisinde özellikle Arda Güler'in gol sevincinin, Türkiye'de inanılmaz bir etkileşim oluşturduğunu ve o hareketin gençlerin özgüvenini artırdığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.