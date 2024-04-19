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Kurumsal Haberler

TGC'nin "2023 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması"nda AA'ya ödül

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2023 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması"nda, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Hakan Burak Altunöz haber fotoğrafı, kameraman Hasan Taşcan ise spor haberi görüntü dalında ödül kazandı.

Enes Sansar  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
TGC'nin "2023 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması"nda AA'ya ödül

Trabzon

TGC Yönetim Kurulu üyesi İpek Cansel Şahin, cemiyet lokalinde düzenlenen toplantıda, yarışmaya 39 gazetecinin eserleriyle müracaat ettiğini söyledi.

Şahin, "Ziyad Nemli Büyük Ödülü"ne Trabzon basınına uzun yıllar verdiği hizmetler dolayısıyla İlhan Öksüz'ün, "Jüri Özel Ödülü"ne Trabzon'a Basın Müzesi kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in, "Sanat Ödülü"ne ise Trabzonlu tiyatro ve sinema oyuncusu Alper Kul'un layık görüldüğünü belirtti.

"Hizmet Ödülleri"nin Varol Uzlu, Tekin Atay, Fatih Doğan, Hüseyin Atmiş, Ömer Altuntaş, Sadık Aydın, Tanju Akıncıoğlu ve Zeki Sancak'a verildiğini ifade eden Şahin, "Spor Ödülü"ne de Türkiye Liseler Arası Okul Sporları Futbol Müsabakalarında Türkiye Şampiyonu olan Trabzon Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Futbol Takımı'nın layık görüldüğünü aktardı.

Şahin, "Yılın Girişimci İş İnsanları Ödülleri"nin Erol Tuna, Celil Hekimoğlu, Hamdi Abanoz, Ali Haydar Baş ve Ahmet Muhçi'ye verildiğini belirtti.

Yarışmada eserleri ödüle layık görülen isimler şunlar:

Haber Ödülü: Selçuk Başar (DHA)

Haber Görüntü: Bekir Koca (İHA)

Spor Haberi Görüntü: Hasan Taşcan (AA)

Haber Fotoğrafı: Hakan Burak Altunöz (AA)

Spor Fotoğrafı: Nurgül Günaydın (Taka Gazetesi)

Köşe Yazısı: Yahya Ataman (Taka Gazetesi)

Röportaj: Ali Osman Yürük (Kuzey Ekspres Gazetesi )

Röportaj: Hatice Üneş Aksoy (Günebakış Gazetesi )

Mizanpaj: Elif Yasemin Aydoğan (Karadeniz Gazetesi)

Mizanpaj: Enes Aydın (Karadeniz'de Sonnokta Gazetesi)

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