TFF Başkanı Özdemir, spor kategorisinde 'Şampiyon Mete Gazoz' başlıklı fotoğrafı seçti
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir haber, yaşam ve spor kategorilerinde oy kullandı
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Özdemir, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.
Nihat Özdemir, haber dalında Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Yaşam kategorisinde ise Özdemir, İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğrafını seçti.
Özdemir, spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafını tercih etti.
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