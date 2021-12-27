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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

TFF Başkanı Özdemir, spor kategorisinde 'Şampiyon Mete Gazoz' başlıklı fotoğrafı seçti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir haber, yaşam ve spor kategorilerinde oy kullandı

Hilmi Sever   | 27.12.2021
TFF Başkanı Özdemir, spor kategorisinde 'Şampiyon Mete Gazoz' başlıklı fotoğrafı seçti

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Özdemir, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.

Nihat Özdemir, haber dalında Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde ise Özdemir, İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğrafını seçti.

Özdemir, spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

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