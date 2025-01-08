Dolar
35.37
Euro
36.47
Altın
2,658.48
ETH/USDT
3,360.50
BTC/USDT
95,335.00
BIST 100
9,962.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

TDV Genel Müdürü Turan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Şehrin hayaleti"ni tercih etti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fırat Taşdemir  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
TDV Genel Müdürü Turan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Şehrin hayaleti"ni tercih etti Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Ankara

Turan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Turan,"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise tercihini Adsız Günebakan'ın "Armut piş" fotoğrafından yana kullandı.

Turan, "Haber" kategorisinde Mostafa Bassim'in "Gerçeğe çağrı", "Günlük hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sırılsıklam" ve "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğraflarına oy verdi.

Her karenin çok önemli bir emeğin ürünü olduğunu söyleyen Turan, seçim yaparken savaş bölgelerindeki zulüm, insanın kimliği ve tefekkürü ön plana çıkaran fotoğrafları tercih ettiğini belirtti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Lefkoşa'da KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi
Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi devam ediyor
Kast ajansı ve menajerlik alanlarında faaliyet gösteren 21 teşebbüse rekabet soruşturması açıldı
Bursa’da pistten çıkan eğitim uçağının pilotu yaralandı

Benzer haberler

DSP Genel Başkanı Aksakal'ın tercihi "Teknofest" oldu

DSP Genel Başkanı Aksakal'ın tercihi "Teknofest" oldu

TDV Genel Müdürü Turan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Şehrin hayaleti"ni tercih etti

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Azimle gelen" başlıklı fotoğrafı seçti

Türkmen Basın Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Erbiloğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkmen Basın Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Erbiloğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un favorisi "Acısına sarılmış" oldu

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un favorisi "Acısına sarılmış" oldu
İTB Başkanı Kestelli ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan "Yılın Kareleri"ni oyladı

İTB Başkanı Kestelli ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan "Yılın Kareleri"ni oyladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet