TDV Genel Müdürü Turan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Şehrin hayaleti"ni tercih etti
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Ankara
Turan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Turan,"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti" başlıklı fotoğrafını seçti.
"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise tercihini Adsız Günebakan'ın "Armut piş" fotoğrafından yana kullandı.
Turan, "Haber" kategorisinde Mostafa Bassim'in "Gerçeğe çağrı", "Günlük hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sırılsıklam" ve "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğraflarına oy verdi.
Her karenin çok önemli bir emeğin ürünü olduğunu söyleyen Turan, seçim yaparken savaş bölgelerindeki zulüm, insanın kimliği ve tefekkürü ön plana çıkaran fotoğrafları tercih ettiğini belirtti.
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